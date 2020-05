Kinder fragen Martin Hicklin – Wie bauen unsere Schnecken ihr Haus? Schon vor Millionen Jahren haben diese Weichtiere angefangen, diesen bemerkenswerten Schutz zu entwickeln. Martin Hicklin

Weinbergschnecken beim Familienausflug. © Comet Photoshopping GmbH

Was macht die Weisse Heideschnecke, die Gefleckte Schnirkelschnecke, die Märzen- und Gartenbänderschnecke sowie unsere stolze Weinbergschnecke so beneidenswert? Klar: Sie und einige andere bei uns lebende Schnecken tragen immer ihr Haus mit sich. Dahin können sie sich zurückziehen, wenn Gefahr droht oder wenn es – wie erst kürzlich – so trocken ist. Manche machen dann ihr Haus sogar zu. Wie die Schöne Landdeckelschnecke. Sie trägt ihre Haustür gar in ihrem Namen mit.

Die Fähigkeit, sich ein eigenes Haus zu bauen und mitzutragen, haben die Vorfahren der Schnecken schon vor Millionen Jahren zu entwickeln begonnen. Es hat sich gelohnt. Denn die Schnecken sind heute eine der an Arten reichsten Tierklasse in ihrem Stamm der Weichtiere oder Mollusken (mollis heisst lateinisch weich) geworden.

Ein Haus aus Kalk

Schnecken zeigen im Häuserbau eine bewundernswert grosse Vielfalt. Der Aufbau des Gehäuses beginnt schon im Ei, wird aber im Freien fortgesetzt und zu Ende geführt. Drüsen scheiden in einem Eingeweidesack Kalk aus. Schicht um Schicht bildet sich eine Gehäuseschale. Der Sack wird nach und nach gedreht. So entstehen die Windungen des Gehäuses aus in besondere mineralische Form (Aragonit) gebrachtem Kalk. Eine Aussenschicht aus besonderem Eiweiss verleiht Schutz. Am Anfang ist alles noch weich und durchsichtig. Aber mit jeder Windung wird das Haus stärker. Den Kalk muss die Schnecke mit der Nahrung aufnehmen. Manchmal sieht man die Tiere darum mit ihren Raspelzungen an alten Schalen nagen. Dasselbe machen übrigens auch Vögel. Auch sie benötigen in der Brutzeit viel Kalk für ihre Eier.

Aus noch nicht geklärten Gründen sind die meisten Schneckenhäuser im Uhrzeigersinn nach rechts gewunden. Das ist auch bei den Weinbergschnecken so. Nur ganz selten findet sich mal eine Schnecke, die ein nach links gewundenes Haus mit sich trägt. Sie wird Schneckenkönig genannt. Man könnte sie ohne weiteres auch Schneckenkönigin nennen. Denn Weinbergschnecken sind als Zwitter sowohl Männchen als auch Weibchen. Sie stehen übrigens unter Schutz. Leere Häuschen dürfen aber gesammelt werden.

Rechtsrum statt linksrum

Es gibt winzige Häuschenschnecken, die weniger als einen Millimeter messen. Die Grosse Rüsselschnecke im Indischen Ozean baut sich dagegen als grösste bekannte Schnecke ein rechts gewundenes Gehäuse, das fast einen Meter lang werden kann. Nicht nur in der Grösse zeigt sich unter Schneckenhäusern eine grosse Vielfalt. Oft sind sie auch verziert, gefärbt oder auffallend gestaltet. Darum gibt es in jedem Haushalt ein Regal oder ein Schächtelchen, wo ein oder mehrere hübsche Schneckenhäuser aufbewahrt werden.

Die auffallendsten stammen aus tropischen Meeren. Aber auch in unseren Gärten, in Wald und Wiesen finden sich sehenswerte, wenn auch meist kleine Gehäuseschnecken. Etwa die schönen gelben Bänderschnecken mit dunklen Verzierungen, die hellen Heideschnecken oder gar die Zottige Haarschnecke. Sie verziert ihr nur etwas mehr als ein Zentimeter breites Haus mit feinen Härchen. Es wird vermutet, dass damit der Halt der Schnecke an Pflanzen verbessert wird.