«Apropos» – der tägliche Podcast Warum Urs Rohner jeden CS-Skandal überstanden hat

Zehn Jahre lang stand Urs Rohner an der Spitze der Credit Suisse. Es war ein teures Jahrzehnt für die Bank. Warum konnte sich der Bankchef dennoch so lange an der Spitze halten? Antworten in «Apropos».