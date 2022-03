«Smoke On The Water» wird 50 – Wie aus einer Katastrophe ein Welthit entstand Hinter «Smoke On The Water» von Deep Purple steht ein Brand in der Schweiz, der in die Musikgeschichte eingegangen ist. Nur wenige wissen aber, dass Chris von Rohr dabei war, als das Casino Montreux 1971 in Flammen aufging. Nick Joyce

1971 brannte das Casino Montreux nieder. Auch der Festivalleiter, Claude Nobs, und Jean-Paul Marquis packten an. Foto: Alain Bettex

Chris von Rohr sass in der ersten Reihe, als ein Brand die Musikgeschichte verändern sollte. Er erinnert sich noch genau, wie das Casino Montreux 1971 bei einem Frank-Zappa-Konzert niederbrannte, was schlussendlich zum Welthit «Smoke On The Water» führte.