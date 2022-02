S Conzärtli 2022 – «Wie allewyyl e guete Deal!» Das Zofingerconzärtli ist gespickt mit Mini-Stiggli wie ein Gugelhopf mit Rosinen. Nicht alle sind süss. Aber Spass machts. -minu

Das Zofingerconzärtli der Studentenverbindung Zofingia. Foto: Dominik Plüss

Wie haben wir alle darauf gewartet. Hingefiebert. Die Tage gezählt. UND DANN IST ES SO WEIT: Licht aus. Scheinwerfer an. Und Aufmarsch der Activitas – über 30 Nasen. Alles im Vollwix. Dazu zwei Füllhörner (nein, nicht Vollhörner. Die kommen erst am Samstag). Der Cantus wird angestimmt. Und stimmt. EIN WUNDER!