Nur noch 32 Latein-Gymnasiasten – Wie Aliens in Basel unseren Vorfahren fast den Rang ablaufen In den letzten vier Jahren haben in Basel ähnlich viele Menschen die fiktive Sprache Klingonisch gelernt wie Basler Gymnasiasten Latein. Doch wie klingt Klingonisch? Und was unternimmt der Basler Bildungsdirektor gegen den Lateinschwund? Dina Sambar

Bild: Felix Schaad

«Nuq-neH?» (Was willst du?/ Als Gruss zu verstehen)

«TlhIngan Hol Dajatlh’a’?» (Sprichst du Klingonisch?)

«HIja’!» (Ja)

Was Sie hier hören und lesen, ist Klingonisch. Die Sprache einer menschenähnlichen, stolzen und kriegerischen Spezies aus der Sci-Fi-Serie «Star Trek». In Basel haben in den letzten vier Jahren 150 Personen in der Migros-Klubschule Klingonisch gelernt. Auf Anfrage gibt es diesen Klingonisch-Kurs in Basel noch immer, und in wenigen Tagen startet ein Online-Crashkurs. Gibt man beim Standort Basel Latein in die Suchmaschine ein, erscheinen nur lateinamerikanische Tänze und Kochkurse. Dies, weil die Nachfrage für Lateinkurse sehr gering sei, heisst es bei der Klubschule auf Anfrage.