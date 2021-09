«Apropos» - der tägliche Podcast – Wie 9/11 uns bis heute prägt Vor zwanzig Jahren sah die Welt dabei zu, wie die Türme des World Trade Centers in New York sin sich zusammenstürzten. Die Folgen davon sind bis in die Gegenwart zu spüren. Laura Bachmann , Alan Cassidy als Gast , Philipp Loser als Host

Diese Bilder gingen um die Welt: Live am Fernsehen sahen Millionen Menschen dabei zu, wie die Twin Towers in New York Ziel einer terroristischen Attacke wurde. Foto: Keystone

9/11 ist eines jener Ereignisse, die sich nicht nur ins kollektive, sondern auch ins individuelle Gedächtnis eingeprägt haben. Es war der folgenschwerste terroristische Anschlag der Geschichte und Millionen Menschen schauten am Fernseher dabei zu. An diesem Tag vor zwanzig Jahren verloren fast 3000 Menschen ihr Leben und die Welt sollte danach nie mehr dieselbe sein.

Was geschah genau nach den Anschlägen? Wie hat 9/11 die westliche Welt verändert? Und welche Folgen spüren wir bis heute?

Antworten auf diese Fragen gibt es in einer neuen Folge «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia mit Alan Cassidy. Er war lange Amerika-Korrespondent von Tamedia und arbeitet heute in der Inlandredaktion in Zürich. Gastgeber ist Philipp Loser.

