Transfer zu Mainz 05 – Widmer verlässt den FC Basel – kehrt Michael Lang zurück? Silvan Widmer unterschreibt für drei Jahre beim Bundesligisten Mainz 05. Sein Abgang hinterlässt sportlich eine grosse Lücke, die jetzt ein Ehemaliger füllen könnte. Tilman Pauls

Silvan Widmer verlässt Basel nach drei Jahren und 117 Einsätzen für den FCB in Richtung Bundesliga. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Silvan Widmer reist mit seiner Familie jetzt erst mal nach Ibiza, ein bisschen entspannen, das ist auch dringend nötig. Erst die lange Saison mit dem FC Basel, die nicht nur wegen der Spiele kraftraubend war, sondern auch wegen Widmers Corona-Erkrankung und des «Drumherums». So darf man das grosse Führungschaos mit ein bisschen Abstand jetzt ja wohl nennen.

Für Widmer ging es nach der Saison dann direkt weiter zur Europameisterschaft, wo er sich in die Schweizer Mannschaft spielte und die Highlights gegen Frankreich und Spanien auf dem Rasen erleben durfte. Und ehe er sich nun endlich an den Strand legt, hat Widmer noch seine Unterschrift unter einen Vertrag gesetzt, der der letzte grosse in seiner Karriere sein dürfte.