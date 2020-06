Da war mal was – Widerstand in Rothenfluh: Ein Dorfbrunnen wirft Wellen Zwei Alt-Gemeindepräsidenten sorgen für eine Posse. Sie wollen den alten Brunnen durch ein «Brünneli» ersetzen. Thomas Gubler

Dorfbrunnen sind mit Emotionen verbunden und lassen sich nicht leichtfertig ersetzen. Foto: Urs Jaudas

Üblicherweise assoziiert man mit einem Brunnen kühles Wasser, Erholung und friedliches Beisammensein. Und nicht zuletzt hat das Plätschern an idyllischem Ort Generationen von Dichtern inspiriert. Doch mitunter können Brunnen auch ganz schön für heisse Köpfe sorgen. Im Oberbaselbieter Dorf Rothenfluh jedenfalls sorgt derzeit einer für Aufregung.

Seit zwei Jahren renoviert die Gemeinde ihre Brunnen. Im September dieses Jahres soll der Abschluss der Arbeiten mit einem Brunnenfest gefeiert werden. In sieben Fällen konnte die Renovation bereits erfolgreich abgeschlossen werden, wie die Sissacher «Volksstimme» kürzlich vermeldete. Um den achten Brunnen aber bahnt sich gegenwärtig eine Dorfposse an. Der Gemeinderat wollte diesen nämlich nicht sanieren, sondern gleich ganz ersetzen. Doch, o Schreck, der neue war gegenüber dem stattlichen drei Meter langen alten nur noch ein «Brünneli», das bei vielen Rothenflüherinnen und Rothenflühern glatt durchfiel. Zwei ehemalige Gemeindepräsidenten – einer davon der Bruder des amtierenden, was die Affäre auch noch zur Familienangelegenheit werden lässt – sammelten darauf innert kurzer Zeit mehr als 10’000 Franken, um den alten Brunnen zu sanieren und den neuen verschwinden zu lassen.

Der neue war gegenüber dem stattlichen alten nur noch ein «Brünneli».

Noch weiss niemand, wie die Geschichte um den Rothenflüher Ruebgassbrunnen enden wird. Der Gemeinderat will aber laut dem Sissacher Blatt weitere Abklärungen vornehmen und sich dann mit den beiden Alt-Gemeindepräsidenten zusammensetzen.

Dass neue Brunnen im Dorf schon mal grosse Wellen werfen können, habe ich schon als kleiner Junge erlebt. Damals, in den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts hat sich unsere Nachbargemeinde ebenfalls einen neuen Dorfbrunnen geleistet. Auch dieser fiel eher klein aus, war für damalige Verhältnisse aber richtig modern. Klar, dass er längst nicht allen im Dorf gefiel. An Unmutsäusserungen fehlte es nicht, und sie erfolgten nicht nur verbal. So konnte ein regional bekanntes Dorforiginal buchstäblich nicht mehr an sich halten, machte kurzerhand einen Brunnen an das moderne Brünneli und weihte dieses auf seine Art ein.

Die Respektlosigkeit soll dem Dorforiginal eine ziemlich hohe Busse eingetragen haben. Immerhin hat der Brunnen durch die Erleichterung keinen Schaden genommen. Er existiert noch immer.