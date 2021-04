Grosser Ärger wegen neuer Brücke – Widerstand gegen SBB-Pläne in Muttenz Wegen der Erneuerung der SBB-Brücke wäre der Hardwald von Muttenz für zweieinhalb Jahre nur über grosse Umwege erreichbar. Der Robi-Spielplatz müsste schliessen. Und Velofahrer gingen bei der Planung der Brücke komplett vergessen. Tobias Gfeller

Die Überführung Grenzacherstrasse in Muttenz ist in einem schlechten Zustand und muss erneuert werden. Foto: Dominik Plüss

Die SBB wollen die Grenzacherstrasse, die Brücke, die von Muttenz über den Rangierbahnhof und die Autobahn in Richtung Hardacker und Birsfelden führt, erneuern. Die Pläne für das Projekt liegen auf der Muttenzer Gemeindeverwaltung auf und sorgen zurzeit für Aufregung. Denn während der Realisierungsphase könnte der Zugang zum Hardwald, zum Robinsonspielplatz, zum Tennisclub, zum Pfadihaus und zu den Familiengärten während zweieinhalb Jahren deutlich erschwert sein.

«Wenn das wirklich so kommt, wäre dies für uns verheerend», sagt Jürg Zumbrunn. Er ist der Präsident des Tennisclubs Muttenz, der 300 Mitglieder zählt, davon 60 Juniorinnen und Junioren. Weil die SBB darauf verzichten, während der Bauphase der Südseite ein Provisorium zu errichten, müssten die meisten Club-Mitglieder einen Umweg in Kauf nehmen. Für die Autofahrer sei dies noch zumutbar, sagt Zumbrunn, aber sicher nicht für die Kinder und Jugendlichen auf dem Velo. «Wer nicht von Mami oder Papi mit dem Auto gefahren wird, schaut künftig in die Röhre.»