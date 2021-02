Baupläne durchkreuzt – Widerstand gegen Migros in Kaiseraugst Die Migros will in Kaiseraugst auf einem ehemaligen Tankstellengelände einen Voi-Laden bauen. Das Projekt verläuft alles andere als reibungslos. Daniel Wahl

Die Bauprofile für den provisorischen Migros-Voi-Laden in Kaiseraugst stehen bereits. Foto: Nicole Pont

Wahrscheinlich dachte die Migros, es würde alles flott laufen, als sie im Mai 2020 den veralteten Laden in der sanierungsbedürftigen Liebrütti in Kaiseraugst aufgegeben hatte und beschloss, auf dem erworbenen 3000 Meter grossen Areal in der Ecke Landstrasse/Giebenachstrasse ein neues «Migros-Provisorium» zu bauen – einen Voi-Laden. Gleich vis-à-vis des grossen Coop-Baumarkts. Migros Voi ist ein Franchising-Konzept – gegenüber einem Laden mit Migros-Produkten wird dort auch Wein und Bier angeboten. Je nach Filiale sind viele Extras möglich wie Postdienstleistungen oder heisser Kaffee. Zehn Millionen Franken würde die Migros hier investieren.