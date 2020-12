Stadtentwicklung Auf dem Areal Dreispitz Nord plant Basel futuristisch

Im östlichen Gundeli, wo heute der M-Park und der Obi-Baumarkt stehen, gibt es künftig nicht nur drei Hochhäuser, sondern auch ein Schulhaus zu bestaunen, das auf dem Dach des Migros-Gebäudes stehen wird. So was gabs in der Schweiz noch nie.