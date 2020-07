Interview zum Mahnmal-Tweet – «Wichtig ist, welche Lehren die Zürcher SVP aus dem Fall zieht» Die Partei habe zwar richtig reagiert, sagt Herbert Winter, Präsident des Israelitischen Gemeindebunds. Der Vorfall lege aber fehlendes Holocaust-Wissen offen. Hannes Weber

Herbert Winter, Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes, in seinem Büro in der Zürcher Altstadt. (Archivbild) Foto: Doris Fanconi

Am Freitagmorgen sorgte die Zürcher SVP mit einem Tweet für Empörung, in dem die Partei mit einem Bild des Holocaust-Denkmals in Berlin Werbung für ihre Begrenzungsinitiative macht. Mittlerweile wurde der Tweet gelöscht, der Generalsekretär hat sich entschuldigt und beteuert, es sei ein Fehler passiert (lesen Sie hier mehr).