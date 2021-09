Einkehren: The Auld Dubliner – Whiskey in the Jar und zartes Burgerfleisch Das neue Irish Pub im Kleinbasel könnte klassischer nicht sein: Wem ein rauchiges Ambiente und der Geruch eines gezapften Biers zusagen, muss zwingend hierhin. Benjamin Wirth

Das Auld Dubliner in der Clarastrasse lädt mit seiner klassischen Einrichtung zum Verweilen ein. Foto: Dominik Plüss

In Irland ist der Architekt Mel McNally eine Legende. In den vergangenen Jahrzehnten machte er es sich mit seiner Company zur Aufgabe, den Irish Pub von Dublin in die Welt hinauszutragen. Mit seinem Team hat der Geschäftsmann in mehr als sechzig Ländern über zweitausend dieser klassischen Kneipen errichtet. Auch in Basel, fast 1200 Kilometer von der irischen Hauptstadt entfernt, gibt es nun ein nach McNallys Vorstellungen gebautes Lokal, das Anfang August eröffnet wurde.

Das Auld Dubliner ist ein Ort für sich: Während sich in der Clarastrasse im Kleinbasel Dutzende Geschäfte beinahe identisch wirkend aneinanderreihen, sticht einem das Pub vis-à-vis dem Coop sofort ins Auge. Wem ein rauchiges Ambiente, der Geruch eines gezapften Biers sowie Gitarren- und Geigenklänge gefallen, ist hier genau richtig.