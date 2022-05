«Heidi» als Ballett – eine Premiere – Wherlocks letztes Stück für die Basler Compagnie Am Freitagabend wurde Johanna Spyris Klassiker zum ersten Mal als Tanzabend aufgeführt. Die unterhaltsame Neuinszenierung eignet sich für Jung und Alt. Vivana Zanetti

Lebhaft tanzen der Geissenpeter (links: Diego Benito Gutierrez) und Heidi (rechts: Gaia Mentoglio) ein modernes Pas de Deux. Foto: Ingo Höhn

Wer mit Johanna Spyris Heidi-Erzählung ein urchiges Heimatgefühl verbindet, den mag die Umsetzung dieser weltberühmten Geschichte als Ballett im ersten Moment befremden. Vielleicht in der Art, wie dem Mädchen aus den Bergen die zivile Gesellschaft in der Grossstadt befremdlich vorkommt, als es nach Frankfurt zu Klara gebracht wird. Doch schon nach der Erstaufführung am Freitagabend auf der Grossen Bühne des Theater Basel wird klar: Richard Wherlocks neues Stück für die ganze Familie hat das Potenzial, in einem Atemzug mit den grossen Ballettklassikern aufgezählt zu werden. «La Fille mal gardée», «Giselle», «Carmen», «Manon» – und «Heidi».