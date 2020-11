Stimmungsbild der USA – What the ...??? Verschwörungsmythen, beunruhigende Tweets und groteske Pressekonferenzen – das alles schlägt vielen Bürgern aufs Gemüt. Beobachtungen aus einem Land im unruhigen Wartezustand. Jürgen Schmieder aus Los Angeles

Egal welche Partei man in den USA gerade unterstützt: Warten müssen alle. Hier ein Trump-Fan in Las Vegas. Foto: John Locher (Keystone)

Und dann ertappt man sich dabei, wie man am Donnerstagnachmittag ein paar Leuten in Las Vegas dabei zusieht, wie sie Umschläge öffnen. Auf dem zweiten Bildschirm erklärt einem der unermüdliche CNN-Mitarbeiter John King mit beneidenswerter Akribie und beachtenswertem Tempo sämtliche 3141 Bezirke, die es in den USA gibt. Gleichzeitig scrollt man sich durch das Internet, Nachrichtenseiten, soziale Medien, konstanter Input. Sich zu informieren, scheint das Einzige zu sein, das man gerade machen kann, selbst wenn man eigentlich nur beim Briefeöffnen zusieht. Das, und warten.