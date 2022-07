Mega-Turbinen – Wettstreit um die grössten Windräder In der Branche herrscht der Gigantismus: Das derzeit längste Rotorblatt der Welt misst 115 Meter – noch gewaltigere sind längst geplant. Die enormen Anlagen haben allerdings eine gravierende Schwachstelle. Martin Läubli

Beim Wachstum der Turbinen von Windkraftwerken ist kein Ende in Sicht: Windrad des Vattenfall-Offshore-Windparks Sandbank, 90 km westlich der Insel Sylt. Foto: Paul Langrock

Manche Dinge kann man sich kaum vorstellen. Zum Beispiel das derzeit weltweit längste Rotorblatt der Windturbine SG 14-236 DD, das der deutsch-spanische Konzern Siemens Gamesa in Dänemark baut. Es ist 115 Meter lang. Und wenn der Turbinen-Prototyp Ende Jahr installiert sein wird und sich das Rotorblatt zusammen mit zwei weiteren Flügeln einmal um die Achse dreht, dann wird es eine Fläche so gross wie sechs Fussballfelder überstreichen – 43'500 Quadratmeter, auf die der Meerwind seine immense Kraft ausbreiten kann. In zwei Jahren sollen die Turbinen bereits in Serie gehen.