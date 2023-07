Abo Brennender Autofrachter – Wettlauf gegen die Zeit im Wattenmeer Wenn der brennende Frachter dem Feuer nicht mehr standhalten kann, droht eine Umweltkatastrophe in der Nordsee. Die Zeit läuft den Rettungskräften davon, aber jetzt gibt es einen Plan.

Joachim Becker

Vom Strand aus kann man die dichten Rauchwolken sehen: Nur 16 Kilometer nördlich der Insel Terschelling brennt noch immer der Autotransporter Fremantle Highway. Das schwimmende Parkhaus treibt der Reederei zufolge mit fast 3800 Autos an Bord führerlos an einem dünnen Tau in der Nordsee. Die niederländische Küstenwache konnte ein starkes Abdriften des 200 Meter langen Spezialschiffes bisher weitestgehend verhindern.