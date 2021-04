Frachtrouten in Gefahr – Wetterextreme bedrohen die Wasserwege Eine ungewöhnliche Grosswetterlage hat den starken Sandsturm verursacht, der für den Schiffsunfall im Suezkanal mitverantwortlich ist. Der Klimawandel kann in Zukunft für die wichtigsten Frachtrouten gefährlich werden. Martin Läubli

Das gestrandete und verkeilte Containerschiff Ever Given blockierte tagelang den Suezkanal. Foto: Keystone

Es ist ein extremer Sandsturm, in den die Ever Given am 23. März frühmorgens hineinsteuert. Der Steuermann sieht kaum noch etwas, als das Containerschiff die Einmündung vom Roten Meer in den Suezkanal passiert. Ein Sturmwind aus Süd-Südost drückt das rund 400 Meter lange Schiff nahe an die Westwand des Kanals – es ist praktisch nicht mehr steuerbar. Schliesslich bleibt der Rumpf im Untergrund des Kanals stecken, und der Bug dreht sich vom Ufer weg. Der Eigentümer bestätigt unmittelbar nach dem Unglück, dass der Wind eine Schlüsselrolle spielte. Die «New York Times» meldet, der Wind habe mit einer Geschwindigkeit weit über 110 Kilometer pro Stunde geblasen.