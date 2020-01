Freud und Leid in der Overtime

Der Zürcher Ausgleichstreffer kommt aus dem Nichts und hat einen groben Fehlpass von HCD-Verteidiger Magnus Nygren zum Ursprung. Der Treffer beflügelt den ZSC, der bis zum Ende des Startdrittels 3:1 in Führung geht. Doch es passt zu dieser schnellen, attraktiven Partie, das dies noch bei weitem nicht der Schlusspunkt ist. Davos verkürzt, Davos gleicht aus, Davos geht in Führung, die Schlussviertelstunde wird zu einer wilden Angelegenheit. Es sind die Zürcher Powerplay-Treffer 2 und 3 an diesem Abend, welche die Wende und die Entscheidung bringen: Chris Baltisberger schiesst den ZSC in die Overtime, Fredrik Pettersson dort nach 28 Sekunden für die Entscheidung. Es ist der vierte Zürcher Sieg im vierten Duell mit Davos.

SC Bern kommt nicht vorwärts

Am Donnerstag hatte das sonst so solide Servette gegen die ZSC Lions neun Gegentreffer kassiert. In Bern hütete darum nicht Gauthier Descloux, sondern Robert Mayer das Tor der Genfer. Doch dieser liess sich schon nach 135 Sekunden von Gregory Sciaroni bezwingen und sah dabei nicht gut aus. Weil SCB-Goalie Tomi Karhunen noch fehlerhafter agierte, stand es nach dem ersten Drittel 2:2.

Im zweiten Abschnitt steigerten sich die Keeper und die Torflut ebbte ab. Die physisch klar überlegenen Genfer übernahmen das Kommando und gingen durch den Kanadier Eric Fehr, der schon das 1:1 erzielt hatte, verdient 3:2 in Führung. Weil Inti Pestoni in der 48. Minute für den Meister ausglich, wurde die Verlängerung fällig, welche Roger Karrer nach 77 Sekunden beendete.

Ambri gewinnt dank starkem Powerplay

Zwei Spiele, null Punkte. Die SCL Tigers blicken auf eine rabenschwarze Doppelrunde zurück. Dabei hätte man nach dem schwachen Auftritt am Freitag gegen Lausanne (0:4) eigentlich eine Reaktion der Langnauer erwarten können. Doch bei der 2:4-Niederlage in Ambri bringt sich die Equipe von Heinz Ehlers selbst aufs Abstellgleis, und das trotz formidablem Auftakt. Denn 19 Minuten lang hatten die SCL Tigers in der Valascia alles im Griff. Sie führten 1:0, wobei das Skore gemessen an den Chancenanteilen deutlicher hätte sein sollen. Dann kassierte Pascal Berger eine zugegebenermassen streng gepfiffene 2-Minuten-Strafe, und aus Emmentaler Optik geriet alles aus den Fugen.

33 Sekunden vor der ersten Pause traf Noele Trisconi in Überzahl zum Ausgleich. Und von diesem Zeitpunkt an spielte fast nur noch Ambri. Matt D’Agostini traf im Mittelabschnitt zweimal aus fast identischer Position. Auf den 1:3-Rückstand vermochten die SCL Tigers nicht mehr zu reagieren, auch wenn Harri Pesonen mittels Penalty in der 58. Minute noch ganz kurz Hoffnungen im zahlreich mitgereisten Langnauer Anhang aufkommen liess. Sie verflüchtigten sich spätestens, als Marco Müller mit dem Empty-Netter den Schlussstand besiegelte.