Wer rettet die Migros?

Bis am Samstag konnten die Genossenschafter der Migros Neuenburg-Freiburg ihre Stimme abgeben, um über die Absetzung des Verwaltungsrats zu entscheiden. Spätestens am Mittwoch wird man wissen, ob zum ersten Mal in der Geschichte der Migros ein Verwaltungsrat seines Amts enthoben wird. Sämtliche Gremien haben dem Präsidenten Damien Piller und seinen drei verbliebenen Mitstreitern wegen Verdachts auf ungetreue Geschäftsführung das Vertrauen entzogen.