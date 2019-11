Ein schweres Los für das Nationalteam

Andrej Arschawin bescherte der Schweiz das grosse, und ja, das harte Los. Die Schweiz bekommt es an der EM 2020 mit Italien zu tun. Am Auslosungsabend im rumänischen Bukarest zog der frühere russische Nationalspieler die Schweiz in die Gruppe von Gruppenkopf Italien. Gegen den südlichen Nachbarn tritt die Schweiz in der italienischen Hauptstadt Rom an.