Virenalarm an der Uni Zürich, weil sich ein Mathe-Doktorand infizierte

Am Sonntagmorgen um 7.01 Uhr kommt das Coronavirus an der Universität Zürich (UZH) an. Dann erhalten zumindest Professorinnen und Doktoranden des Instituts für Mathematik ein E-Mail des Institutsleiters Jean Bertoin. Ihn habe soeben die Nachricht erreicht, dass ein Doktorand positiv auf das Virus getestet worden sei. Alle, die mit dem Italiener – Bertoin nannte ihn namentlich – in Kontakt gewesen seien oder Grippesymptome aufwiesen, sollten zu Hause bleiben und einen Arzt aufsuchen, heisst es in der Nachricht, die dem TA vorliegt.