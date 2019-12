Schwarzenbach will Zwangsverkauf seiner Kunst gerichtlich stoppen

Eigentlich sollten am Donnerstag in der Galerie Koller in Zürich 114 Kunstwerke von Urs Schwarzenbach zwangsversteigert werden. Die Eidgenössische Zollverwaltung will damit einen ersten Teil von 11 Millionen Franken eintreiben, die der schillernde Zürcher Kunstsammler schuldet, weil er seine Schätze über Jahre am Zoll vorbeigeschmuggelt hat.