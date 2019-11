Nun kommt in der Klimapolitik die harte Arbeit

Die Euphorie nach der spektakulären Klimawahl ist am Abklingen – jetzt aber braucht es harte Knochenarbeit und Kompetenz in der CO 2 -Politik. Die konkreten Vollzugsprobleme, um bis 2030 den Ausstoss von Treibhausgasen zu halbieren und bis 2050 zu beenden, sind immens. Technisch sind diese Ziele möglich. Aber dieses Programm ist auch mit Illusionen und falschen Versprechen verbunden.