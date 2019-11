Mode vor dem Mauerfall

Es gibt ja kaum etwas, das schlechter zusammenpasst als eine kommunistische Diktatur und Mode als Ausdruck von Individualität. Aber Not macht erfinderisch, und genau das machte die Ossi-Teile schliesslich so einzigartig, dass sich sogar die Wessis darum rissen. Über 90 Prozent der in Ostdeutschland produzierten Kleider wurden exportiert. Das durften die Leute im Ausland bloss nicht wissen, vor allem nicht jene in der BRD: So wurden einfach die Etiketten ersetzt, um die wahre Herkunft zu vertuschen. Das ist nur eine von diversen DDR-Mode-Skurrilitäten. Hier sind zum Mauerfall-Jubiläum die kuriosesten: