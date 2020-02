Julian Assange darf nicht ausgeliefert werden

Die ­Kernfrage lautet, ob Assange in den USA mit einem fairen Verfahren rechnen könnte. Davon ist nicht auszugehen.

Der Fall Assange erinnert an das, was ein US-Richter vor knapp 50 Jahren gesagt hat. Auch damals kämpfte die US-Regierung brachial gegen einen Geheimnisverrat an: Daniel Ellsberg, der die Pentagon Papers über den Vietnam-Krieg an die Presse gegeben hatte, wurde wegen Spionage angeklagt. Vor Gericht stellte sich heraus, dass ihn die paranoide Regierung Richard Nixons illegal ausgeforscht hatte. Der Richter erklärte den ­Strafprozess daraufhin für beendet, weil der Fall das Rechtsempfinden verletze. Die Strafverfolgung, sagte er, sei «unheilbar infiziert». Ellsberg war ein freier Mann, der Rechtsstaat hatte das letzte Wort behalten.

Wenn Assange je Agent gewesen sein sollte, dann allenfalls sein eigener PR-Agent.

Auch der Fall Assange ist verfahren. Das beginnt schon mit der Anklage, die ihm zunächst nur Anstiftung zum Ausspähen von Daten vorhielt, dann aber unvermittelt um Spionage ­erweitert wurde. Die Ankläger stützten sich dabei auf ein Gesetz von 1917, das Staatsgeheimnisse vor fremden ­Mächten schützen soll. Damit drohen Assange bis zu 175 Jahre Haft, was vollkommen unverhältnismässig wäre bei jemandem, der vor allem die Öffentlichkeit aufklären wollte.

Inzwischen steht der US-Geheimdienst CIA zudem im Verdacht, ­Assange im Exil ausgeforscht zu haben. Offensichtlich benutzt die US-Regierung den Fall, um alle ­einzuschüchtern, die Staatsgeheimnisse verbreiten, auch Whistleblower und Journalisten. Julian Assange ist zweifellos eine kontroverse Figur, ein Ideologe der Transparenz, ohne Rücksicht auf jene, deren Namen er nennt, ohne Wertschätzung für das journalistische Handwerk. Trotz alledem aber hat er 2010 und 2011 als Publizist agiert, nicht als Agent einer fremden Macht.

Das Material, das er über den ­planlosen Afghanistan-Krieg und den völkerrechtswidrigen Irak-Krieg der Regierung Bush veröffentlichte, war von grösstem öffentlichen Interesse, weil es Exzesse einer Grossmacht offenlegte, darunter mutmassliche Kriegsverbrechen. Diese Aufklärerrolle erlaubte es Assange natürlich nicht, Straftaten zu begehen – als Spion agierte er aber gewiss nicht. Wenn er je Agent gewesen sein sollte, dann allenfalls sein eigener PR-Agent. Deswegen ist die Anklage mit Aussicht auf lebenslange Haft masslos.