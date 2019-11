Grünschnäbel an die Macht

Die Verjüngung unseres Parlaments schreitet munter voran. Johanna Gapany, die freisinnige Freiburgerin, und Lisa Mazzone, die grüne Genferin, wurden am Wochenende in den Ständerat gewählt. Beide sind 31 Jahre alt.

Der Nationalrat, traditionell sowieso die jüngere Kammer, ist so jung wie noch nie. Das Durchschnittsalter ist erstmals unter 50 Jahre gesunken. Die Zahl der unter 30-Jährigen hat sich von vier auf sieben fast verdoppelt.

Das ist nun in einem Land, in dem das Wählbarkeitsalter bei 18 Jahren liegt, nun noch kein besonders sensationeller Wert. Dennoch haben Abgewählte, Kommentatoren (vermutlich im eher vorgerückten durchschnittlichen Kommentatorenalter) und andere Missgünstlinge schon ein Haar in der Suppe gefunden: Mit vielen neuen, jungen, unerfahrenen Ratsmitgliedern gehe im Parlament Fachwissen verloren. Das politische Langzeitgedächtnis sei vom Aussterben bedroht, diese Elefantenweisheit, die es eben brauche, um die langsamen Mühlen des Politbetriebs zu durchdringen.