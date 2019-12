Schüsse in Zürich-Seebach: Mann schwer verletzt

In Zürich-Seebach findet derzeit ein Grosseinsatz der Polizei statt. Dies bestätigt die Stadtpolizei auf Anfrage. Zu den Details wollte sich der Sprecher zunächst nicht äussern.

In einer Mitteilung schreibt die Polizei kurz vor 19 Uhr: Kurz nach 15 Uhr meldete sich ein Mann bei der Notrufzentrale und erklärte, er werde von Personen verfolgt. Die ausgerückten Einsatzkräfte der Stadtpolizei trafen an der Glatttalstrasse 118 auf einen schwerverletzten 32-jährigen Mann. Er wurde von der Sanität mit Schussverletzungen am Oberkörper notfallmässig ins Spital gebracht.