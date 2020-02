«Fussball ist im Mittelalter stehen geblieben»

Wird die Bedeutung des Fussballs unterschätzt? Kann man darauswas fürs Leben lernen?

Albert Camus sagt ja, alles was er übers Leben gelernt habe, habe er im Theater und beim Fussball gelernt. So war es auch für mich: Ich habe viel gelernt in und mit dem Fussball. Aber ich ver­lange nicht, dass jeder so auf Fussball reagieren soll wie ich.

Camus war Torhüter. Auf welcher Position haben Sie am liebsten gespielt?

Mal stand ich im Tor, mal war ich Libero, dann spielte ich vorne. Ich war ein flexibler, mittelmässiger Spieler.

Waren Sie ein Teamplayer?

Ja, natürlich! Wir waren Freizeitfuss­baller, haben Hell gegen Dunkel gespielt und uns am Samstagnachmittag ausgetobt. Alles war halb so ernst. Wir hatten einfach Lust, zu spielen, zu rennen und so zu tun, als ob wir Fussball spielen könnten. Danach ging es uns besser.

Waren Sie beim Spiel auch mal eigensinnig?

Jeder ist beim Spielen eigensinnig, auch bei «Monopoly» oder bei «Mensch ärgere dich nicht!». Das ist ganz normal, Es ist ein Spiel: S-P-I-E-L!

Es gibt ja diesen Tiki-Taka-Fussball, ein Team spielt als Netzwerk. Nur noch eine Ballberührung ist erlaubt, bei dreien wird ein Spieler entlassen. Ein Abbild der digitalen Gesellschaft mit ihren Netzwerken?

Der Spitzenfussball ist heute kunstvoll geworden. Das Problem ist aber, dass diese Kunst konterkariert wird durch eine überstarke Physis. Mit Geschwindigkeit und Physis kann man die Qualität von Fussball stark mindern.

Nun gibts einige andere unschöne Entwicklungen rund um den Fussball.

Ja, das ist grauenhaft, rund um den Fussball ist so viel Geld im Umlauf, dass es einen vor und nach dem Spiel stört. Wenn der Ball rollt, ist man dann aber trotzdem vom Spiel fasziniert. Nach dem Abpfiff kann man dann wieder politisch urteilen.

Sie bewunderten Michel Platini als grossartigen Fussballer, ­bezeichnen ihn später zeitweilig gar als Freund – danach wurde gerade er zu einem höchst umstrittenen Funktionär im Europäischen ­Fussballverband.

Als Funktionär war er gut, er hat versucht, den Fussball zu regulieren. Enttäuschend war seine Beziehung zu Sepp Blatter, diese undurchsichtige Millionengeschichte. Aber als Funktionär machte er schon richtige Überlegungen, dass man den Fussball nicht dem Geld unterwerfen sollte.