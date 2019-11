Franziskus, der verhinderte Reformer

Marco Marzano, Soziologieprofessor in Bergamo, zeigt, dass schon das päpstliche Schreiben «Amoris laetitia» nach den Familiensynoden in Sachen Kommunion für Wiederverheiratete einen «Minimalkompromiss», obendrein einen mehrdeutigen, vorschlug. Die Stellung der Frau scheine den Papst kaum zu interessieren, jedenfalls habe er das Nein zur Frauenordination bekräftigt. Und was die zu Beginn des Pontifikats vollmundig angekündigte Kurienreform betreffe, habe er bisher nur «kleinste organisatorische Massnahmen» vorgenommen zwecks «Instandhaltung und Feinjustierung der gut geölten Apparatur des Vatikans».

Hervorragendes Alibi

Für Marzano ist klar: Jorge Mario Bergoglio hat «die Träume der Reformer nicht im Mindesten» erfüllt. Sein kirchenreformerisches Wirken gehe gegen null. Es bleibt bei einer nur «angekündigten Reform». Der argentinische Papst ist weder Revolutionär noch Reformer, sondern konservativer Künder der Barmherzigkeit, der in der Theologie eine «lästige Plage» sieht. Der namhafte Kirchensoziologe gelangt zu plausibleren Thesen als die meisten Vatikanisten. In seiner brillanten Analyse «Die unbewegliche Kirche» räumt er mit dem «Mythos Franziskus» auf, hinterfragt den Persönlichkeitskult um ihn und dekonstruiert die Projektionen auf ihn. Er bekennt, dass ihn «Franziskus nie sonderlich betört hat».

Treffend analysiert Marzano, wie beide Seiten, Anhänger und Gegner, sich gegenseitig hochschaukeln und mit der Stilisierung von Franziskus zum Revolutionär Synergien erzielen. Hauptargument der Papstbewunderer ist ja, er hätte die Revolution längst vollendet, wenn nicht die «Wölfe», wie es Vatikanist Marco Politi ausdrückt, ihn daran hinderten. «Die römische Legende vom Widerstand gegen Bergoglio ist zugleich ein hervorragendes Alibi für den nicht herbeigeführten Wandel, den man der mächtigen und böswilligen Clique der Reformgegner in die Schuhe schieben kann.» Dabei sind die «Wölfe», die lautstark gegen den «häretischen Revolutionär» hetzen, bloss eine Handvoll emeritierter Kardinäle plus Sympathisanten – in ihrem Widerstand «eklatant unwirksam und folgenlos».

Die Trägheit des Apparats

Wichtige Reformen werden laut Marzano gleich nach Amtsantritt aufgegleist: Johannes XXIII., ein wirklicher Reformer auf dem Papstthron, verkündete nur drei Monate nach seiner Wahl die Einberufung eines Konzils. Die Unbeweglichkeit der Kirche sieht der Autor freilich auch strukturell begründet – in der Trägheit des Apparats, der den «Idealtypus der Bürokratie» verkörpert.

Ein weiteres für die Reformer schmerzliches Argument: In der säkularen Gesellschaft überleben jene Kirchen besser, die sich nicht reformieren, sondern «ihren unüberbrückbaren Unterschied zur modernen Welt betonen». Die römische Kirche etwa mit dem Pflichtzölibat, jenem «ehernen Pakt, den sie mit ihren Amtsträgern, ihren Elitetruppen schliesst». Diese werden so zu sakralen Objekten und sakralisieren umgekehrt die Organisation «zum bevorzugten Werkzeug der göttlichen Pläne».