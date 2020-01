«Die Mutter hat wohl aus Verzweiflung gehandelt»

In Därstetten im Berner Oberland hat am Wochenende eine Mutter ihr Neugeborenes ausgesetzt. Wieso kommt es immer wieder zu solch tragischen Fällen?

Oftmals sind es verzweifelte junge Frauen, die mit der Geburt ihres Kindes überfordert sind. Sie sehen für sich und das Neugeborene keine Zukunft und handeln aus einem Unvermögen heraus. Es kann aber auch an dem Umfeld und der Familie der Mutter liegen, welche die Schwangerschaft nicht akzeptiert.