«Die Grünen dürfen jetzt nicht überschnappen»

Die Grünen feierten in der Schweiz einen überragenden Wahlsieg, auch in Deutschland sind sie auf einem historischen Höhenflug. Wie sehr freut Sie das als ehemals führenden Grünen?

Es freut mich sehr, aber es hat natürlich zwei Seiten. Gerade gab es wieder Berichte, dass der Klimawandel noch schneller voranschreitet als befürchtet. Das ist die weniger schöne Botschaft. Selbstverständlich steht der grüne Wahlerfolg in Verbindung dazu. In Berlin oder in Paris hat sich der letzte Sommer angefühlt wie im Backofen. In der Schweiz bröckelt das Gebirge, die Gletscher verschwinden für jeden sichtbar.