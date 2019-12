Er war der Maschinist der Gassenschau

Daniel Düsentrieb. Es hat ihm immer gefallen, wenn man ihn so nannte. Denn Markus Heller, Komödiant, Requisitenbauer und technischer Gesamtleiter von Karl’s Kühne Gassenschau, war ein grosser Erfinder. Er hatte verrückte Ideen. Und setzte sie auch um. Mit ihm wurde das Unmögliche möglich. Zum Beispiel, dass ein Rollstuhl so schnell wie eine Rakete über die Bühne schoss. Und dass sich eine ganz gewöhnliche Industriebrache in eine Traumfabrik verwandelte.