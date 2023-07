Zoom – Der Fotoblog – Züri schwitzt 36 Grad, und es wird noch heisser – so kühlt sich die Stadt ab.

Fotos: Jonathan Labusch

Glück hat, wer sich momentan nicht bewegen muss. Ausser natürlich, man macht das in der Limmat. Die ist zurzeit fast 25 Grad warm. Im Vergleich zu den 36 Grad Lufttemperatur ist das angenehm kühl. Kein Wunder, lassen sich bereits um halb 10 Uhr zahlreiche Zürcherinnen und Zürcher den Fluss hinuntertreiben.

Wer nicht am Baden ist, versucht, so gut es geht, im Schatten zu bleiben. Die Plätze an der Sonne waren wohl selten so unbeliebt.

Doch es gibt natürlich auch die Hardcore-Sünnelerinnen.

Andere sind unfreiwillig an der Sonne.

Nicht alle lassen sich von der Hitze etwas anmerken. Gut eingecremt und jedes mit einem Sonnenhütchen geschützt, haben diese Kinder ihre Freude an den künstlichen Wolken auf dem Turbinenplatz. Er ist einer der heissesten Orte der Stadt, und abgesehen von den spielenden Kindern ist er praktisch menschenleer.

Auch die beiden Männer vor einem Textilgeschäft im Kreis 5 haben sich mit der Hitze arrangiert. Sie paffen ihre Zigarren und antworten schulterzuckend auf die Frage, ob es dafür nicht viel zu heiss sei. «Was sollen wir machen, wir können das Wetter nicht ändern», sagt der eine.

«Ausserdem ist diese Strasse unsere Klimaanlage. Es geht hier immer ein leichter Wind», sagt der andere.

Auch im Rest der Schweiz weiss man sich gegen die Hitze zu helfen. In Winterthur baden die Menschen im Brunnen.

Foto: Madeleine Schoder

In Köniz machen sie Apéro vor dem Hauptsitz des Bundesamts für Gesundheit.

Foto: Raphael Moser

In Vevey hat der Genfersee angenehme 22 Grad.

Foto: Cyril Zingaro (Keystone)

Bei der Aareschleuse in Thun kann man auf einer stehenden Welle reiten.

Foto: Peter Schneider (Keystone)

Oder gleich nach Bern böötle.

Foto: Peter Schneider (Keystone)

In Wichtrach sorgt man dafür, dass auch die Pflanzen genügend trinken.

Foto: Peter Schneider (Keystone)

Am Bodensee in Rorschach gibt es Glace.

Foto: Daniel Ammann

Und beim Stand-up-Paddling auf dem Walensee findet auch Hund Obelix das Wetter ganz okay.

Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

