iPhone und Android – Wetter-Apps mit dem gewissen Etwas Auch schlechtes Wetter kann schön sein – und unterhaltend allemal. Das beweisen wir mit den sechs originellsten Wetter-Apps, die wir in unserer – ab heute modernisierten und optisch aufgefrischten – «Patentrezept»-Videoserie vorstellen. Matthias Schüssler

Die Bandbreite der Wetter-Apps ist riesig und stellt alle zufrieden: Von den Wetter-Nerds bis zu den eiligen Nutzern, die lediglich wissen möchten, ob es regnen wird oder nicht. Video: Adrian Panholzer, Matthias Schüssler

Selbst wenn wir das Wetter in Zeiten des Shutdown vor allem durchs Fenster des Homeoffice betrachten, ist und bleibt es eines der Themen, die die Gemüter bewegen. Das widerspiegelt sich auch im App Store: Es gibt eine riesige Auswahl an Wetter-Apps – und die Varianten sind eindrücklich: Manche Apps setzen den Schwerpunkt auf die lokale, präzise Wettervorhersage. Andere wollen mit beeindruckenden Grafiken und Animationen punkten, die selbst den TV-Meteorologen Respekt abnötigen. Wieder andere richten sich an die Wetter-Nerds und liefern eine Unmenge an Messdaten und Informationen, sodass Eingeweihte sich an eigene Prognosen wagen dürfen. Und dann gibt es schliesslich auch die ganz simple App, die nichts weiter mitteilt, als ob und wann es regnen wird.