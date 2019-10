Westminster beschliesst Neuwahlen vor Weihnachten

In der Tat hatte Boris Johnson bereits dreimal vergebens versucht, Neuwahlen durchzusetzen – zuletzt am Montag dieser Woche. Erst als die proeuropäischen Liberaldemokraten und die Schottische Nationalpartei ihm zu Wochenbeginn überraschend eine Brücke schlugen, bahnte sich ein Ausweg für den Chef der Konservativen an.

Gegen frühen Wahltermin

Aus je eigenen Gründen lenkten die beiden kleineren Oppositionsparteien ein und verlangten lediglich eine knappe Vorver­legung des von Johnson angepeilten Wahldatums des 12. Dezember. Sie wollten Wahlen ­bereits am 9. Dezember haben –nicht zuletzt, weil britische Studenten am 12. Dezember oft schon in die Weihnachtsferien gefahren sind und dann nicht mehr in ihren Universitätsstädten an die Wahlurnen gehen.

Am Ende akzeptierten aber auch die Befürworter des früheren Datums den 12. Dezember. Als die Labour Party erkannte, dass ihre Rivalen im Begriff waren, zusammen mit der Regierung für Neuwahlen zu stimmen, gab sie ihren Widerstand auf. Sie wollte nicht beschuldigt werden, als einzige Partei gegen Wahlen zu sein.

Die Labour Party wollte nicht beschuldigt werden, als einzige Partei gegen Wahlen zu sein.

Mit sichtlicher Freude willigte Parteichef Corbyn in den Neuwahlplan ein, während viele seiner Fraktionskollegen sich zornig gegen Dezemberwahlen aussprachen. Widerspenstige Abgeordnete suchten noch Zusatzanträge einzubringen, die zum Beispiel die Ausdehnung des Wahlrechts auf 16- und 17-Jährige und auf EU-Bürger in Grossbritannien forderte.

Damit kamen sie allerdings nicht durch. Die Anträge wurden nicht zur Abstimmung zuge­lassen. So kam der Neuwahlbeschluss nach drei vergeblichen Anläufen zustande. Unmittelbar danach liefen in allen Lagern die Wahlkampfvorbereitungen auf Hochtouren an. Boris Johnson erlaubte 10 der kürzlich ausgestossenen 21 Tory-Rebellen, in die Fraktion zurückzukehren. Prominente Ex-Minister wie Philip Hammond und Ken ­Clarke müssen aber weiter «draussen» bleiben.