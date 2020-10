Überblick Corona-Massnahmen – Westliche Kantone sind viel strenger Vom Quasi-Lockdown bis zum Beinahe-Normalbetrieb: Die Kantone handhaben die Pandemie bisher

auf sehr unterschiedliche Weise, wie ein Überblick zeigt. Fabian Renz

Nächsten Mittwoch wird der Bundesrat womöglich sein Corona-Schutzkonzept verschärfen. Fest steht jetzt schon, dass dies in den verschiedenen Kantonen unterschiedlich spürbar würde. Denn heute variieren die kantonalen Corona-Strategien punkto Strenge und Fokus sehr stark, wie eine Übersicht zeigt.

Sehr streng

Der Kanton Wallis bildet seit diesem Mittwoch eine Kategorie für sich. Der Walliser Staatsrat verordnete dort ein Massnahmenpaket, das man als Teil-Lockdown bezeichnen kann: Sämtliche Einrichtungen des Nachtlebens (Bars usw.) sind geschlossen, ebenso alle Museen, Hallenbäder, Kinos und Theater. Besuche in Altersheimen und Spitälern sind untersagt, Fussball und andere Mannschaftssportarten verboten, Versammlungen mit mehr als zehn Personen ebenso. Hinzu kommen Verschärfungen bei der Maskenpflicht, beim Contact-Tracing und für den Schulunterricht.

Eher streng

Bern verbietet Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen, und in Bars und Diskotheken dürfen sich nicht mehr als 100 Personen aufhalten. Ein Verbot von Anlässen mit mehr als 1000 Menschen und limitierte Gästezahlen in Clubs kennt auch Basel-Stadt. In Genf und der Waadt sind Bars und Diskotheken gleich ganz geschlossen. Generell sind die Kantone in der westlichen Landeshälfte deutlich strenger als jene im Osten.

Mittelstreng

Viele Deutschschweizer Kantone warten bislang mit einschneidenden Massnahmen zu. Zürich etwa hat die Maskenpflicht gegenüber der Minimalvorgabe des Bundes etwas verschärft, ebenso die Regeln beim Contact-Tracing. Von generellen Verboten und Schliessungen sah man bislang ab. Im Tessin wiederum sind zwar Bars und Nachtclubs geschlossen. In den meisten anderen Bereichen bleibt der Südkanton aber auf dem Bundes-Minimum.

Minimal

Insbesondere in der Inner- und der Ostschweiz gehen viele Kantone nur sehr leicht oder gar nicht über die Mindestvorgaben des Bundes hinaus. Dazu gehören auch Kantone, die momentan ein starkes Wachstum der Infektionszahlen verzeichnen, wie Schwyz oder Appenzell Innerrhoden.