Putins Rede zur Lage der Nation – «Westen ist voll für Eskalation des Konflikts verantwortlich» Der Kreml-Chef wendet sich in einer Rede zur Lage der Nation. Der Krieg in der Ukraine steht dabei im Vordergrund. UPDATE FOLGT

Russlands Präsident Wladimir Putin will die Offensive in der Ukraine «systematisch» fortsetzen. Putin sagte am Dienstag in seiner Rede zur Lage der Nation, Russland werde in der Ukraine «sorgfältig und systematisch» vorgehen und die Ziele seines Militäreinsatzes so «Schritt für Schritt» erreichen.

«Ich spreche zu Ihnen in einem schwierigen und entscheidenden Moment für unser Land, in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen überall auf der Welt», sagte Putin zu Beginn seiner Rede in Moskau. Er fügte auch bei: «Der Westen ist voll für die Eskalation des Ukraine-Konflikts verantwortlich.»

Der russische Staatschef hält traditionell jedes Jahr eine Rede zur Lage der Nation vor den russischen Abgeordneten, in der er eine Bilanz des vergangenen Jahres zieht und neue strategische Ziele festlegt. Im Jahr 2022 war die Ansprache abgesagt worden.

