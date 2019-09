Wessels und das BVB-Kader sollen Selbstkritik üben lernen

Der unerschütterliche Unwille von Regierungsrat Hans-Peter Wessels, Fehler der Verantwortungsträger beim BVB-Debakel zu benennen oder Selbstkritik zu üben, wie es im Grossen Rat am 11. September zum Ausdruck kam, findet offenbar Nachhall beim BVB-Personal. Ebenso die Aussagen von BVB-Verwaltungsratspräsidentin Yvonne Hunkeler, die nur «vorwärtsschauen» will und sich «keine Gedanken» darüber macht, wie die BVB in die Krise geschlittert sind.