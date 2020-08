Tipps und Tricks gegen die Plage – Wespen sind wieder die Partykiller Die kleinen Stechbiester mögen das Gleiche wie wir: Bier, Grillfleisch, süsse Desserts. Dieses Jahr sind sie beim Abendessen im Garten besonders aufdringlich. Ruedi Baumann

Eine Gemeine Wespe macht sich an einer Nektarine zu schaffen. Foto: Jörg Sarbach / AP

Wespen verderben diesen Sommer so manches Abendessen auf der Terrasse oder im Garten. Vor allem, wenn Kinder dabei sind, sorgen sich Eltern vor Stichen. Wichtigste Verhaltensregel: Nicht herumfuchteln, die Tiere nicht aggressiv machen! Auch ein Verstellen der Flugbahn und vor allem das Wegpusten mögen sie nicht. Gabi Müller, Leiterin der Schädlingsprävention und -beratung der Stadt Zürich, sagt es so: «Die Wespen wollen nur ihr Bestes für die Jungen – wenn ein Fremder an der Kinderkrippe herumrüttelt, werden die Eltern auch sauer.»