Weshalb sich Menschen trennen

Warum das so ist, hat die kanadische Sozialpsychologin Samantha Joel erforscht. Und ist zu einem erstaunlichen Resultat gekommen: Es zeigte sich nämlich, dass Menschen, die über das Ende oder die Weiterführung einer Beziehung entscheiden, nicht nur ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigen, sondern auch jene des Partners. Und dann in der Beziehung bleiben, weil sie der Meinung sind, dass ihr Partner die Beziehung will und sie braucht. «Je öfter die Menschen dachten, dass ihr Partner von der Beziehung abhängig sei, umso geringer war die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Trennung einleiten würden», fasste Joel die Studie zusammen, die im «Journal of Personality and Social Psychology» veröffentlicht wurde.

Aus Rücksicht auf den Partner?

Samantha Joel, Assistenzprofessorin an der Western University im kanadischen Ontario und an der University of Utah in den USA, leitet das «Relationship Descisions Lab», das sich ganz der wissenschaftlichen Erforschung von Entscheidungen in Beziehungen widmet. In früheren Studien haben sich als Gründe, eine nicht befriedigende Beziehung nicht zu beenden vor allem Eigeninteressen manifestiert. Dabei sei es etwa um die Menge an Zeit, Ressourcen und Emotionen gegangen, die in die Liebesbeziehung investiert worden sind. Auch hätten sich Menschen dafür entschieden, ij einer unerfüllten Beziehung zu bleiben, weil ihnen die Alternativen – etwa allein zu sein oder wenig Aussicht auf einen neuen Partner zu sehen – weniger attraktiv erschienen.

Die neue Studie mit insgesamt mehr als 1800 Teilnehmern habe aber gezeigt, dass die Entscheidung über eine unglückliche Beziehung auch uneigennützige Faktoren berücksichtige.«Bei Leuten, die fanden, dass der Partner in der Beziehung sehr engagiert sei, war es weniger wahrscheinlich, dass sie eine Trennung angingen», sagte Joel. Sie hätten ihrem Partner nicht wehtun wollen und es sei ihnen nicht egal gewesen, was er wollte. Dabei wisse man allerdings nicht, wie realistisch die Einschätzungen seien: «Es könnte sein, dass die Person überschätzt, wie engagiert der andere Partner ist und wie schmerzhaft die Trennung wäre.» Es könne zwar durchaus sein, dass der Entscheid zugunsten der Beziehung diese verbessern könne. Dann wäre es ein guter Entscheid gewesen. Wenn nicht, verlängere man jedoch nur eine schlechte Beziehung. Und: «Wer will schon einen Partner, der nicht wirklich in der Beziehung sein will?», gab Joel zu bedenken.

Familiäre Verpflichtungen verbinden

Aber was sind denn eigentlich die wichtigsten Gründe für eine Trennung? Dieser Frage ging Samantha Joel schon in einer früheren Studie nach. In einer anonymen Umfrage nannten sowohl Personen, für die das Thema Trennung aktuell war wie solche, die sich nicht trennen wollten, Gründe für das Gehen und für das Bleiben in der Beziehung. Dies ergab eine Liste von 27 Gründen für das Bleiben und 23 Gründen für das Gehen. Diese wurde in einem Fragebogen verwendet für Personen, die sich überlegten, ihre Beziehung oder ihre Ehe zu beenden. Und, es wurde kein Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Aussagen gemacht.

Als die drei wichtigsten Argumente für das Bleiben in der Beziehung zeigten sich da: emotionale Intimität, die Investitionen in die Beziehung und Pflichtbewusstsein. Die Top-drei-Gründe für das Gehen waren: Probleme mit der Persönlichkeit des Partners, Vertrauensbruch und Rückzug des Partners. Bei dieser Befragung zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen verheirateten und unverheirateten Paaren. Bei den Verheiratenden spielten für das Bleiben verstärkt Gründe wie familiäre Verpflichtungen und Angst vor Unsicherheit eine Rolle. Bei Nichtverheirateten seien eher Aspekte wie Sachen am Partner, die man mag, emotionale Nähe und Freude an der Beziehung wichtig.

