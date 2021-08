Bau-Boom lässt Rohstoffpreise explodieren - «Aussergewöhnlich ist, dass die Preise alle gleichzeitig so stark ansteigen»

Berner Baubranche mit hohen Preisen konfrontiert – Weshalb Parkett und Badewanne immer teurer werden Wegen der Pandemie besteht Nachholbedarf beim Bauen. Weltweit steigen die Rohstoffpreise. Davon bleibt auch Bern nicht verschont. Zwei Unternehmer berichten, wie sie damit umgehen. Sarah Buser

Die Branche boomt, aber einfach hat sie es trotzdem nicht: Baumaterialien wie diese Leitungen werden wegen der Pandemie immer teurer. Auch viele andere Baustoffe sind betroffen. Foto: Franziska Rothenbühler

Die hiesige Baubranche boomt. Zu Beginn der Pandemie hätten viele wegen der Unsicherheiten auf Umbauten oder Neubauten verzichtet. «Nun besteht Nachholbedarf», sagt Peter Sommer, Geschäftsführer des Bernischen Baumeisterverbands.

Es ist ein weltweites Phänomen. Obwohl durch die Pandemie die Wohnung oder das Haus wichtiger wurde, musste die Baubranche in einigen Ländern ihre Tätigkeiten weitgehend einstellen. Nach diesen Unterbrüchen legte die Baubranche wieder los, und damit schwoll die Nachfrage rasch wieder an. Das Problem: Die weltweite Produktion an Baumaterialien reicht nicht, um die gestiegene Nachfrage zu decken.

