Luftqualität in der Schweiz – Weshalb niemand mehr vom Ozonwert spricht Dieser Sommer ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Luft in der Schweiz weniger belastet ist. Dennoch wird der Grenzwert für das Reizgas Ozon immer noch lange überschritten. Was sind die Gründe? Martin Läubli

Wegen der Ozonwerte keine gute Idee: Sport über Mittag. Foto: Buda Mendes (Getty Images)

Es gab eine Zeit, da waren hohe Ozonwerte eine Schlagzeile wert. Denn empfindliche Personen und Menschen mit Atemwegserkrankungen spüren das Reizgas besonders. Doch in den letzten Jahren ist es still geworden, es gab keinen Ozonalarm mehr in der Öffentlichkeit. Das ist ein gutes Zeichen, aber keine Entwarnung.