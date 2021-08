Neue Strategie der Sozialdemokraten – Wermuth und Meyer wollen SP zur Freiheitspartei formen Die Bürgerlichen brandmarken die SP als Verbotspartei – nun planen Cédric Wermuth und Mattea Meyer den Gegenschlag. Der Streit um «Freiheit» könnte zu einem wichtigen Wahlkampfthema werden. Fabian Renz

Das Führungsduo der SP: C é dric Wermuth und Mattea Meyer. Foto: Adrian Moser

Was plagt die Schweizerinnen und Schweizer am meisten? Gemäss einer SRG-Umfrage vom Juli ist es die «Einschränkung der persönlichen Freiheit». Im Zuge von Corona und Lockdown scheint «Freiheit» als Konzept für viele Menschen nochmals an Bedeutung gewonnen zu haben. Das Gefühl, selbstbestimmt leben zu können, gilt als massgeblich für das persönliche Wohlbefinden.

Nun startet die Sozialdemokratische Partei (SP) der Schweiz den Versuch, sich den so positiv besetzten Freiheitsbegriff politisch anzueignen – und damit in gewisser Weise die wahrgenommene Realität auf den Kopf zu stellen. Von ihren Gegnern ist die SP nämlich längst zur Antifreiheitspartei schlechthin gestempelt worden: Die Linke gängele mit Verboten und Vorschriften die Bürgerinnen und Bürger, etwa im Umweltbereich oder mit Zwang zur Gendersprache – so die Anwürfe von rechts.