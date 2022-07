Das BaZ-Ferien-Quiz – Werden Sie unsere Sprossenkönigin oder unser Rätsel-King Am Montag beginnt das legendäre Sommersprossen-Rätsel. 35 Buchstaben gilt es zu finden, die einen Satz mit acht Wörtern ergeben. Meinung -minu

Welche Überraschungen hält -minu dieses Jahr mit seinen Sommersprossen für die Leser bereit? Foto: Kostas Maros / Tamedia

FERIEN!

Ich glaube, es ist Erich Kästner, der in einem seiner Kinderbücher schwärmt: «Ferien, das ist wie ein Riesenbecher mit Eis, Erdbeeren und viel Schlagsahne.»

Was ich sagen will: Der Glace-Genuss wird heute gross hinterfragt. Ferien auch. Ist es richtig, wenn wir ans Meer jetten? Wie kommen wir nach Cattolica, ohne das Klima anzukratzen? Wäre eine Wanderung durch Alpenwiesen nicht eine sinnvollere Alternative? (Vielleicht – ABER WER DENKT DA AN DIE ARMEN GETRETENEN GRÄSLEIN UND DIE IN IHRER PFEIFEREI GESTÖRTEN MURMELTIERE?)

Sicher ist, dass das Bündelidaag-Feeling von heute ein anderes ist als noch vor zwei Jahren. Damals durfte, konnte, ging GAR NICHTS MEHR!