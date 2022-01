Geldblog: Teureres Eigenheim – Werden die Hypozinsen nun steigen? Martin Spieler sagt, womit Eigenheimbesitzer künftig rechnen müssen und warum sie vorderhand wohl noch von tiefen Zinsen profitieren dürften. Martin Spieler

Meine Frau und ich habe eine Eigentumswohnung in Aussicht. Es handelt sich um eine Neubauwohnung, die wir allenfalls kaufen möchten. Wir haben auch schon die Finanzierung angeschaut. Die Bank hat uns signalisiert, dass eine Hypothek möglich ist. Allerdings sind wir unsicher wegen der Zinsaussichten. Wenn die Zinsen stark steigen würden, müssten wir mehr budgetieren. Wie beurteilen Sie die Zinsaussichten in der Schweiz? Leserfrage von U.L.

Die Zinsaussichten in der Schweiz sind stark von den Zinsperspektiven im Ausland abhängig – insbesondere von Europa. Wegen des starken Frankens ist die Schweizerische Nationalbank bei ihren geldpolitischen Lagebeurteilungen und Zinsentscheiden nicht einfach frei, sondern richtet sich in der Praxis stark auf das geldpolitische Umfeld in Europa aus. Würde die SNB die Zinsen einfach erhöhen, würde der Franken zum Euro noch viel stärker, was die Nationalbank indes verhindern will, da sonst der Export und der Tourismus leiden.

In Europa hat die Teuerung in den letzten Monaten stark angezogen. Im November stieg sie im Euroraum auf 4,9 Prozent. Das ist die höchste Teuerung seit dem Bestehen der Währungsunion. Noch höher ist die Inflation in Deutschland. Hier betrug sie im November gar hohe 6 Prozent und ist somit etwa gleich hoch wie in den USA, wo die US-Notenbank angesichts der steigenden Inflation daran ist, ihre Geldpolitik langsam zu verschärfen. Auch in Europa würde wegen der Teuerung ein Druck bestehen, die Geldpolitik zu verschärfen.

Je nach Pandemieentwicklung könnten die Hypozinsen auch im ganzen 2022 tief bleiben.

Wegen der eingetrübten Wirtschaftsaussichten als Folge der Covid-Pandemie und der neuen Corona-Omikron-Variante mit den steigenden Fallzahlen gehe ich aber davon aus, dass die Europäische Zentralbank weiter an ihrer lockeren Geldpolitik festhält und die Zinsen vorderhand nicht erhöht. Auch die hohen Schuldenberge bei den EU-Staaten spricht gegen steigende Zinsen, welche den Schuldendienst verteuern würden und die Wirtschaftserholung zusätzlich abwürgen könnten. Daher erwarte ich, dass die Zinsen auch in der Schweiz weiter tief bleiben werden und somit die Hypozinsen im ersten Semester 2022 kaum spürbar ansteigen werden. Je nach Pandemieentwicklung könnten die Hypozinsen auch im ganzen 2022 tief bleiben.

Sie müssen sich aber bewusst sein, dass die steigende Teuerung ein Risikofaktor ist, der für die Notenbanken immer mehr zu einem Problem wird und diese unter Zugzwang setzt. Die Notenbanken dürften aber alles daran setzen, dass die Zinsen selbst bei einer langsamen Verschärfung der Geldpolitik nicht abrupt in die Höhe gehen, da dies an den Finanzmärkten sonst erhebliche Turbulenzen auslösen würde. Unabhängig davon empfehle ich Ihnen, für Ihre Eigentumsfinanzierung bewusst schon etwas höhere Zinsen zu budgetieren, wenngleich diese in der Praxis noch tief bleiben.

Auch die Tragbarkeitsberechnung der Bank geht von deutlich höheren Sätzen von 5 Prozent aus. Auch für Ihr eigenes Budget ist es besser, wenn Sie bei Ihren eigenen Berechnungen bewusst von höheren Sätzen ausgehen, damit Sie später genügend finanziellen Spielraum haben, falls die Zinsen dann irgendwann doch einmal stärker in die Höhe gehen sollten. Aus meiner Sicht würde es auch Sinn machen, wenn Sie eine Festhypothek wählen und die tiefen Sätze für sich noch für weitere fünf bis acht Jahre anbinden würden.

Allerdings müssen Sie sich bewusst sein, dass nicht nur die Bank, sondern auch Sie dann an diesen Vertrag gebunden wären und Sie auch bei veränderten Lebensumständen während der Laufzeit nicht einfach ohne Zusatzkosten aussteigen können. Im gegenwärtigen unsicheren Umfeld an den Finanzmärkten gibt Ihnen ein Festvertrag aber die Möglichkeit, ihre Kosten genauer zu budgetieren und die Risiken eines Zinsanstiegs für eine festgelegte Zeit auszuschliessen.

