Die Frage nach dem Lausanne-Spiel – Werden die Frauen des FC Basel jetzt Schweizer Meister? Die FCB-Frauen gewinnen das erste Playoff-Spiel in St. Gallen mit 3:0 und haben nun eine hervorragende Ausgangslage für den Einzug in die Runde der letzten vier. Dominic Willimann

Jana Kaiser hat mit dem FCB in der Ostschweiz überzeugt. Foto: Urs Bucher (Freshfocus)

Die Männer des FC Basel können es nicht mehr werden, die Frauen hingegen schon: Schweizer Meister. Zeitgleich zum Super-League-Spiel in Lausanne traten die rotblauen Vertreterinnen am Sonntag in St. Gallen zum Hinspiel im NLA-Playoff-Viertelfinal an.

Trainerin Danique Stein, die am Ende der Saison die Betreuung der Equipe abgeben wird, bezeichnete im Vorfeld der Serie die Ostschweizerinnen als «sehr gefährlichen Gegner». Auch, weil Rotblau in der Qualifikation gegen Grünweiss nie gewinnen konnte (1:2 und 2:2).

Werden die FCB-Frauen Schweizer Meister? Ja, klar. Dieses 3:0 in St. Gallen ist der Auftakt zu einer Siegesserie, die das Team Trainerin Danique Stein zum Abschied schenken wird. Das ist gut möglich. Aber aufgepasst: Es ist erst Partie eins in den Playoffs gespielt. Es kann noch viel passieren. Die Viertelfinals übersteht der FCB mit Sicherheit. Doch danach wird es ganz, ganz schwierig für Rotblau. Nein! Die Equipen von Servette oder Zürich haben viel mehr Qualität als der FCB. Diese wird sich am Ende einer Saison durchsetzen.

Doch an diesem Sonntag ist vieles anders. Der FCB bestätigt die zuletzt guten Leistungen und sorgt im Espenmoos innerhalb von vier Minuten für klare Verhältnisse. Nach einem Freistoss an die Querlatte reagiert Marion Rey nach einer Stunde am schnellsten und markiert per Kopf das 1:0. Danach bauen Camille Surdez und Julia Matuschewski (Elfmeter) die Führung aus.

3:0 zugunsten des Gastes heisst es nach 90 Minuten. Damit hat sich der FCB für das Rückspiel vom kommenden Samstag in der Brüglinger Ebene in eine hervorragende Ausgangslage gebracht. Läuft alles nach Plan, erreicht der FCB dann den Halbfinal. Und wer weiss, vielleicht ist mit dem Selbstvertrauen aus den jüngsten 90 Minuten ja noch viel mehr möglich als nur ein Einzug in die nächste Runde.

