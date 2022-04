Gefahr auf dem Eis – Werden Bodychecks im Eishockey bald verboten? Gehirnerschütterungen sind das grosse Problem dieses Sports. Um sie in den Griff zu bekommen, wird irgendwann auch heute Undenkbares zum Thema werden. Kristian Kapp

Faire Checks oder solche gegen den Kopf: Oft ist das eine Frage von Zentimetern – wie hier am Beispiel der korrekten Charge des Bielers Noah Schneeberger gegen ZSC-Stürmer Denis Malgin. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Werden wir in 30 Jahren zurückblicken und fragen: «Weisst du noch damals, als im Eishockey Bodychecks erlaubt waren?» Wer jetzt «Absurd!» schreien will, weil Checks nun einmal zum Eishockey gehören wie Stock und Puck, sollte nicht vergessen: Es war einst normal, dass Spieler keine Helme trugen.

Zu den Besonderheiten des Eishockeys gehören ständige Regeländerungen. So war es einst normal, den Kopf des Gegners zu checken. Wenn dieser nicht aufpasste: selber schuld! Der 2004 zurückgetretene Scott Stevens galt in seiner Ära als einer der besten Verteidiger. Auch, weil er in der NHL einer der härtesten Checker war. Seine Spezialität: Gegner, die bereits in einen Zweikampf um den Puck verwickelt waren, über den Haufen zu fahren. Stevens traf alles: Schulter, Brust, Kopf, kontrolliert wirkte das nicht immer. Auf Youtube finden sich ein «Best-of» seiner Checks. Die meisten hätten heute Sperren zur Folge.