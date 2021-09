Liebe & Triebe – Werde ich mich im Alter noch einmal so richtig verlieben? Unser Autor hat sich durch die Fachliteratur gepflügt. Seine Antwort ist ein eindeutiges Jein. Linus Reichlin (Das Magazin)

Nicht alles, was im Alter ächzt und keucht, muss auf eine Krankheit hindeuten. Foto: Isadora Kosofsky (Aus dem Buch «Senior Love Triangle»)

Vor einem Jahr hat sich ein Freund von mir mit 63 in eine gleichaltrige Frau verliebt und sie sich in ihn. Die beiden sprachen von einem coup de foudre, Liebe auf den ersten Blick. Ich freute mich sehr für meinen Freund, aber trotzdem liess mich die Frage nicht mehr los, ob man sich ab einem bestimmten Alter überhaupt noch leidenschaftlich frisch verlieben kann.

Gibt es für die romantische Liebe womöglich eine Art physiologische Grenze, ab der sie unmöglich wird? Gibt es ein too young to die, too old to fall in love? Mit meinem verliebten Freund konnte ich darüber natürlich nicht diskutieren – nur schon aus diesem Grund wurde mir klar, dass man sich der Antwort auf diese Frage sehr vorsichtig nähern sollte.