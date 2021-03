Alles zur Impfanmeldung in Basel – Werde ich früher geimpft, wenn ich mich bereits jetzt anmelde? Kann ich meine Kinder für eine Impfung anmelden? Und wann sind alle Heimbewohner durchgeimpft? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Robin Rickenbacher

Im Basler Impfzentrum werden zunächst weiterhin nur Personen aus Risikogruppen ein und aus gehen. Foto: Kostas Maros (Tamedia AG)

Wer kann sich für eine Impfung in Basel anmelden?

Alle Personen ab 16 Jahren, die in Basel-Stadt wohnhaft sind, können sich für eine Impfung anmelden. Dies gab das Gesundheitsdepartement am Mittwoch offiziell bekannt. Eigentlich ist dies bereits seit Mitte Februar möglich, nur haben die Behörden nie klar darüber informiert. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite des Basler Impfzentrums, wo bei der Registrierung Angaben zu Alter, Gesundheit und Patientenkontakt gemacht werden müssen. Aufgrund dieser Angaben werden die Personen im System in Gruppen eingeteilt. Nur wer kein Mobiltelefon hat, soll sich über die Hotline anmelden.

Kommen diejenigen, die sich bereits jetzt anmelden, bei der Impfung auch früher zum Zug?

Höchstens innerhalb der eigenen Impfgruppe. In Bezug auf die Reihenfolge der jeweiligen Impfgruppen ändert sich nichts, die Impftermine werden nach wie vor gemäss den Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Impffragen vergeben. Wann welche Gruppe am Zug ist, ergibt sich also weiterhin anhand der nationalen Empfehlungen. Aktuell werden nur Personen ab 75 Jahren und solche mit einem erhöhten Gesundheitsrisiko geimpft. Jüngere, gesunde Menschen müssen noch mehrere Wochen oder gar Monate warten, bis sie einen Termin erhalten. Das Gesundheitsdepartement spricht davon, dass es für die meisten Angemeldeten Anfang Juni werden wird. Ein Anhaltspunkt bietet der Impfplan, den die Behörden am Mittwoch veröffentlichten.

Was passiert, wenn ich endlich einen Termin erhalte, diesen aber nicht wahrnehmen kann?

Wer einen Termin zugeteilt bekommt, kann diesen nicht verschieben. Er muss annulliert werden, der Termin wird dann anderweitig vergeben. Soll danach ein neuer Termin vereinbart werden, muss die Person sich von neuem registrieren. Der Termin erfolgt zu gegebener Zeit per SMS. Es empfiehlt sich also, die Sommermonate flexibel zu planen und keine wochenlangen Reisen zu unternehmen, wenn man sich nun für eine Impfung einschreibt.

Wann wird in Apotheken und Arztpraxen geimpft?

Laut Plan des Gesundheitsdepartements sollen im Mai in Arztpraxen und Apotheken erste Impfungen angeboten werden können. Das ist auch abhängig davon, wie viel Impfstoff der Kanton vom Bund bis dahin erhalten wird. Wer sich bereits jetzt registriert, muss seinen Termin allerdings zwingend im Impfzentrum wahrnehmen: Ein späterer Wechsel in eine Praxis oder eine Apotheke ist nicht möglich.

Wann sind alle Risikopatienten in Basel durchgeimpft, wann alle Heimbewohner?

Auf Anfrage heisst es beim Gesundheitsdepartement, dass alle impfwilligen Heimbewohner bis spätestens 10. März ihre Erstimpfung erhalten sollen. Die Zweitimpfung erfolgt dann 4 Wochen später. Danach folgen die Alterssiedlungen. Wann alle Risikopatienten geimpft sein werden, steht noch nicht fest – auch dies ist abhängig von den erhaltenen Impfmengen. Zuletzt hatte Basel mit einem Lieferengpass zu kämpfen. Nun treffen immer wieder kleinere Mengen Impfstoff ein, die nun prioritär in den Pflegeheimen für Erst- und Zweitimpfungen eingesetzt werden.

Wie viele Menschen sind in Basel bereits geimpft?

Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (links) übergibt Lina Arti, welche die 10’000 Zweitimpfung in Basel erhielt, Blumen.

Am Mittwoch wurde die Marke von 10’000 Zweitimpfungen durchbrochen. Damit sind in der Stadt nun über 10’000 Personen vollumfänglich gegen das Coronavirus geschützt. Im nationalen Vergleich ist Basel, trotz jüngstem Lieferengpass, weiterhin ganz vorne mit dabei. Laut aktuellsten Zahlen haben in der Stadt rund 23’500 Personen eine Impfdosis erhalten, im Baselbiet sind es 31’200. Die Öffnung der Warteliste für alle Personen hat derweil für einen starken Anstieg der Personen auf der Warteliste geführt. Am Dienstagabend waren 14’600 Menschen registriert, das sind fast doppelt so viele wie noch am Vortag.

Wann kommt das Gesundheitspersonal an die Reihe?

Das Gesundheitspersonal wird laut Basler Impfkonzept in der zweiten Priorität geimpft. Einen Plan für eine Priorisierung anderer Berufsgruppen, wie etwa Lehrer oder Mitarbeiter in öffentlichen Verkehrsmitteln, ist in Basel nicht vorgesehen. Im Baselbiet ist man hier schon einen Schritt weiter: Ein Teil des Gesundheitspersonals wird bereits mit Impfdosen versorgt.

Und was macht das Baselbiet?

In Baselland können sich weiterhin nur Personen für eine Impfung anmelden, die aktuell auch für eine solche vorgesehen sind. Also nur Menschen über 75 Jahre und Personen mit Vorerkrankungen.